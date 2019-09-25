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Скандал с одиозным "слугой народа": сети обсуждают новый выпад против родителей школьников

среда, 25 сентября 2019, 12:10
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский признал, что был неправ, когда оскорбил родителей учеников одной из школ в Днепре.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время, Бужанский не отказался от своей главной идеи о том, что родители сами виноваты в отсутствии вокруг школы крышек на канализационных люках.

В комментариях к опубликованному посту мнения пользователей разделились. Некоторые поддерживают Бужанского, однако многие продолжают напоминать нардепу, что ответственными за установку люков являются соответствующие службы, на работу которых выплачиваются налоги.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский оскорбил родителей учеников одной из школ Днепра и призвал их самостоятельно купить крышки от канализационных люков, вместо того чтобы требовать это от властей.

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