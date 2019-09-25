В Кропивницком разгорелся громкий скандал из-за 9-летней школьницы: видео и подробности

В Кропивницком в одной из школ родители отказываются водить детей на занятия из-за систематических издевательств и избиений со стороны одной из их одноклассниц.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

"Нет сил больше терпеть это, потому что этот ребенок на постоянной основе срывает учебный процесс. Она постоянно обижает и бьет наших детей", - заявила одна из родительниц.

Также учителя рассказали журналистам о срывах учебного процесса со стороны 9-летней виновницы скандала.

"Попросила у нее дневник, она на меня бросилась, начала выкручивать руки. Я отдала обратно дневник, чтобы она меня не трогала", - заявила учительница английского языка в этой школе.

Директор учебного заведения отметил, что разделяет беспокойство возмущенных родителей, но выгнать девочку не может, поскольку, по его мнению, "каждый ребенок имеет право получить образование". Также он отметил, что указанный ребенок прошел медицинское обследование и был признан готовым к занятиям в школе. От помощи психолога ее родители отказались. Также мать виновницы скандала заявила, что именно ее ребенок является пострадавшим в этой ситуации.

В то же время руководительница центра инклюзивного образования Кропивницкого призвала родителей и учителей смириться с ситуацией и "найти подход" к ребенку, который подрывает учебный процесс.

Как сообщал "Апостроф", ранее в российском городе Киров задержали ребенка, который хотел устроить теракт в школе с помощью взрывчатки и оружия.