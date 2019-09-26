Что-то пошло не так: в сети обсуждают видео с заместителем главы минздрава

В сети высмеяли видео с заместителем министра здравоохранения Украины Андреем Семиволосом, которому поставили неудобный вопрос во время пресс-конференции.

Видео в сети опубликовала журналист София Середа.

"Тот неловкий момент, когда пытаешься спросить у первого заместителя министра здравоохранения Андрея Семиволоса о деталях конфликта в Минздраве, но что-то пошло не так", - подписала она ролик.

На кадрах видно, что у него спросили о том, почему работа сотрудников ведомства фактически заблокирована. После этого он молча встал и покинул зал, не дослушав второй вопрос от журналистки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что правозащитники и врачи отмечают целый ряд проблем, которые возникли из-за запрета Министерства здравоохранения допускать не привитых детей к учебному процессу.