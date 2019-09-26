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Молодой украинец женился на двоюродной бабушке: видео и подробности необычной истории

четверг, 26 сентября 2019, 02:28
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Юноша из Винницкой области женился на своей двоюродной бабушке, чтобы уклониться от срочной службы.

Об этом сообщает ТСН.

Соседи бабушки из села Байковка, не скрывают своего удивления и уверенно заявляют, что брак фиктивный и, что юноша женился, чтобы уклониться от армии. Ведь бабушка имеет первую группу инвалидности. Это означает, что ее муж, как ее опекун, автоматически получает отсрочку. Кроме того, Александру Кондратюка 24 года, а его двоюродной бабушки и жене по совместительству - 81. Парень каждый год во время призыва, несет в военкомат справку о браке.

"Когда был в последний раз? Каждый день ко мне приезжает", - говорит жена призывника Зинаида Илларионова. Александра в доме нет, но она утверждает, что он живет с ней, как и положено законному мужу.

Соседи уверены, что женщина живет одна, а родственники ее посещают чаще мужа. Однако в военкомате уверены, что парень живет вместе с женой. Там показали справку, которую принес Александр. По закону, говорит военный комиссар, внук-мужчина, а заодно и опекун Зинаиды Илларионовны ничего не нарушает.

В то же время, юристы советуют военным собрать показания соседей и судиться.

Как сообщал "Апостроф", министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал о планах по полному переходу ВСУ на контракт.

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