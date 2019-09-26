В Днепре известный блогер устроил гонки с полицией: опубликованы фото и видео

После продолжительной погони улицами Днепра полицейские задержали водителя, нарушившего правила дорожного движения. Нарушителем оказался блогер Vitos.

Об этом сообщает Информатор.

Задержание известного блогера, который управлял автомобилем, номера кузова которого не соответствуют номеру регистрации транспортного средства, произошло в среду, 25 сентября, на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре. По предварительной информации, он превысил скоростной режим и нарушил несколько пунктов ПДД.

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По словам свидетелей, водитель проехал достаточно большое расстояние, прежде чем его догнали. Кроме того, у водителя нашли газовый баллончик, запрещенный для использования гражданским лицам.





Когда на место события прибыла следственно-оперативная группа, водитель пожаловался на плохое самочувствие. После обследования в автомобиле скорой помощи мужчину госпитализировали, диагноз — неизвестен.

Как раньше сообщал "Апостроф", в среду, 25 сентября, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием большегрузной фуры и нескольких авто.