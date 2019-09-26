В организации ветеранов АТО сообщили о готовности проводить акции протеста против продажи земли иностранцам

Ветераны боевых действий на Донбассе и другие военнослужащие, которые защищали Украину в АТО, готовы проводить акции протеста против продажи земли иностранцам.

Об этом представители аграриев и ветеранских организаций АТО и ООС заявили во время совместной пресс-конференции в ИА "Интерфакс-Украина".

"Мы аграрии, представители ветеранских организаций, общественных организаций, волонтерских организаций объединились в рамках защиты нашей родной земли. Мы собрались потому, что не можем допустить сегодня, что украинскую землю скупят иностранцы, а для наших будущих поколений останется только вывеска от территории", - рассказал Сергей Иващук, Директор предприятия "Жемчужина Подолья".

Участники пресс-конференции особо подчеркнули опасность того, что именно представители страны-агрессора, в первую очередь, воспользуются возможностью – "они через оффшорные компании и прикрываясь гражданством других стран, будут активно скупать украинскую землю".

Участник АТО, юрист "Национального корпуса" Виктор Шендибило рассказал, что в законопроект, который регистрируется прямо закладывается лазейка, для того чтобы конечным владельцем украинских компаний мог быть любой. Таким образом сюда зайдет иностранный капитал, в том числе это будет капитал государства-агрессора, ведь нет никаких ограничений.

" Рука агрессора на рынке земли - прямая угроза для нас… Мы, участники АТО, выражаем свое категорическое "нет" принятию данного закона. Мы говорим "нет" продаже земли иностранцам. В 2014 году украинский народ смог остановить продвижение русских войск. Так сегодня мы обязаны не допустить, чтобы земля, за которую ребята пролили кровь, слезы, досталась агрессору", - сказал Николай Греков - боец батальона "Айдар" и мэр оккупированного города Александровск.

"Если мы не будем услышаны, мы готовы выходить на акции протеста ... Мы готовы выходить к Кабинету министров, к Офису президента, к Верховной Раде. И я обращаюсь ко всем депутатам Верховной Рады, к сожалению, предыдущие нас не слышали, не допустить принятия данного закона, не допустить продажи земли иностранцам и остановить данный вопрос к возвращению территорий под юрисдикцию Украины до окончания и полной победы в русско-украинской войне", - детализировал требования Николай Греков.