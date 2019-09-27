RU  UA  EN

пятница, 27 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

27 сентября

12:50
Оснований для радости нет: в Украине пояснили, что не так с размещением войск США в Польше
12:50
Первый дуэт: Джамала показала импровизированное выступление с полуторогодовалым сыном
12:48
Потепление с дождями: синоптик дала свежий прогноз на выходные
12:38
​​Украинцев ждет скрытое повышение пенсионного возраста: прогноз и график изменений на ближайшие годы
12:35
У меня есть недостатки: 51-летняя Селин Дион появилась в новом клипе без макияжа
12:33
Где смотреть онлайн Атлетико - Реал: расписание трансляций
12:30
В Украине стартует осенний призыв в армию: военные озвучили план
12:24
Живьем зарыли возле дома: под Львовом сестры-пограничницы жестоко убили новорожденного
12:20
Олежка Винник, ты - не конкурент: Зибров похвастался в новой песне мужским достоинством
12:16
Под Харьковом изнасиловали 16-летнюю девушку: опубликованы фото задержанных
12:01
Снег и морозы до 10 градусов: синоптики дали прогноз на октябрь
12:00
У The Beatles вышел новый клип - на этот раз на одну из лучших песен Джорджа Харрисона
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Как российские войска убивали украинцев на Донбассе: Сенцов поделился признаниями очевидцев

пятница, 27 сентября 2019, 11:46
переглянути новину українською

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов рассказал о том, как встретил в российских тюрьмах боевиков и российских военнослужащих, участников оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью "Новой газете".

По словам Сенцова, в ростовском суде он встретил бойца из ГРУ, который захватывал Крым и был под Иловайском. В тюрьму ГРУшник попал за убийство полицейского, который сделал ему замечание.

"Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта (февраля, – прим. ред.), за три дня до захвата зданий [Верховного совета и Совета министров Крыма] они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе: "Под Иловайском, — он говорил, — все основные вещи делали мы. С ополченцами мы не контактировали". Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Ополчение проигрывало, и если бы Россия не вмешалась, не ввела войска напрямую, к осени 2014 года ДНР бы уже запинали. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", – говорит Сенцов.

Боевиков из военных формирований так называемых ДНР и ЛНР украинский политзаключенный встретил уже на этапе.

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был, то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21–22 года. Он был в розыске в России за экстремизм и в 2014 году приехал в Новороссию строить новую Россию, независимую от России. За год с него это все, конечно, сошло… Все проходило под российским кураторством, он это увидел и был в шоке: шел против Путина, а оказывается, опять за Путиным пошел", – рассказывает Сенцов.

Кроме того, молодой боевик также ответил на вопрос украинского заключенного, как они воевали с украинской армией.

"А чё, у нас всего было больше: танков больше, "градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить", – передает слова боевика Сенцов.

Задержали "комсомольца" российские силовики, когда тот поехал в Ростов отдохнуть.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в открытом доступе в сети продолжается публикация личных данных "чиновников" так называемой ДНР.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве обсудили, как расширить санкции в отношении России

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

За два дня 49 трупов: как у Зеленского будут бороться со смертями на дорогах

Первые заморозки и потепление: синоптики рассказали о погоде на неделю

Субсидии -2020: кто останется за бортом, а кому увеличат помощь

Батальон перебежчиков: готова ли Украина "простить" боевиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: