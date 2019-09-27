Как российские войска убивали украинцев на Донбассе: Сенцов поделился признаниями очевидцев

Украинский режиссер и писатель Олег Сенцов рассказал о том, как встретил в российских тюрьмах боевиков и российских военнослужащих, участников оккупации Крыма и войны на Донбассе.

Об этом он сообщил в интервью "Новой газете".

По словам Сенцова, в ростовском суде он встретил бойца из ГРУ, который захватывал Крым и был под Иловайском. В тюрьму ГРУшник попал за убийство полицейского, который сделал ему замечание.

"Ненависти я к нему не испытывал. Как смерть уравнивает, так и тюрьма. Мне было интересно узнать у него, что же там было. Я был поражен, что еще 24 марта (февраля, – прим. ред.), за три дня до захвата зданий [Верховного совета и Совета министров Крыма] они перевезли из Новороссийска в Севастополь военные катера. Оперативный план захвата Крыма появился за несколько дней. И второе: "Под Иловайском, — он говорил, — все основные вещи делали мы. С ополченцами мы не контактировали". Все основные бои 2014 года, которые нанесли ущерб украинской армии, вела российская армия. Ополчение проигрывало, и если бы Россия не вмешалась, не ввела войска напрямую, к осени 2014 года ДНР бы уже запинали. Я увидел человека, который прямо об этом говорил. Ему не было смысла врать, потому что он садился в тюрьму", – говорит Сенцов.

Боевиков из военных формирований так называемых ДНР и ЛНР украинский политзаключенный встретил уже на этапе.

"Один воевал за деньги, совсем невменяемый был, то вешался, то вскрывался. А другой был домашний мальчик, такой комсомолец, 21–22 года. Он был в розыске в России за экстремизм и в 2014 году приехал в Новороссию строить новую Россию, независимую от России. За год с него это все, конечно, сошло… Все проходило под российским кураторством, он это увидел и был в шоке: шел против Путина, а оказывается, опять за Путиным пошел", – рассказывает Сенцов.

Кроме того, молодой боевик также ответил на вопрос украинского заключенного, как они воевали с украинской армией.

"А чё, у нас всего было больше: танков больше, "градов" больше, артиллерии больше. Конечно, нас не могли победить", – передает слова боевика Сенцов.

Задержали "комсомольца" российские силовики, когда тот поехал в Ростов отдохнуть.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в открытом доступе в сети продолжается публикация личных данных "чиновников" так называемой ДНР.