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На Землю надвигается мощная магнитная буря: как избежать последствий для здоровья

пятница, 27 сентября 2019, 13:21
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Специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца прогнозируют сильную и продолжительную магнитную бурю, которая обрушится на жителей Земли в пятницу, 27 сентября.

Об этом сообщается на официальном сайте ЛРАС.

Начальный уровень бури ожидается на уровне G2, а в субботу, 28 сентября, он усилится до уровня G3. На следующий день магнитная буря начнет ослабевать и окончательно пойдет на спад в понедельник, 30 сентября.

Ухудшение самочувствия метеочувствительные люди могли ощутить уже вечером в четверг, 26 сентября. В период пика может ощущаться нарушение сна, головные боли, упадок сил, раздражительность, агрессивность, страхи, беспокойство и резкая смена настроения.

Чтобы избежать негативного влияния магнитных бурь специалисты советуют не нагружать себя чрезмерной физической работой, больше отдыхать, не провоцировать стрессовых ситуаций, а также соблюдать правильный рацион питания и водный режим. В это время лучше отказаться от возбуждающей пищи и напитков: кофе, энергетиков, крепкого чая, специй, чеснока, лука, копченостей, перца, алкоголя. Вместо этого врачи советуют включить в рацион побольше фруктов: чернику, бананы, абрикосы, изюм, а также богатые витамином С лимоны, смородину и клюкву.

В период магнитной бури также не рекомендуются дальние поездки.

Как сообщал "Апостроф", в Украину на выходных придет настоящее "бабье лето".

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