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"Привет" из мирного прошлого: в сети показали страшное фото из села на Донбассе

пятница, 27 сентября 2019, 14:59
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В сети появилось символичное фото из села на линии разграничения на Донбассе, местному жителю удалось сфотографировать дом с выбитыми стеклами и календарем на стене за 2013 год.

Об этом написал блогер "ЛНР (Колываново-Бджолария)" на странице в Twitter.

Он отметил, что село было брошено всеми местными жителями с тех пор, как здесь начались активные боевые действия.

"Фото из села Сокольники на линии фронта реально страшное. Село брошено всеми мирными жителями, в доме пусто, разбито окно и календарь 2013 года - последнего спокойного и мирного года. А на Донбассе уже 6-й год войны...", - написал блогер.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото на железной дороге на оккупированных территориях Донбасса.

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