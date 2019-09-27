В Украине будут по-новому выдавать водительские права

В Украине планируют перейти на выдачу цифровых водительских прав и студенческих билетов.

Об этом заявил вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Украинской правде.

"Например, сейчас мы работаем над запуском цифровых водительских прав и цифровых студенческих билетов. И скоро запустим эксперимент, когда люди смогут вместо пластиковых прав возить с собой цифровые права, и никто не будет за это штрафовать", - отметил он.

По его словам, речь идет о приложении в смартфоне с водительскими правами и QR-кодом. По мнению Федорова, это намного удобнее, ведь "планшет есть у 30% полицейских". Они могут отсканировать QR-код и проверить удостоверение в своей базе данных.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что украинцам будут выдавать права без автошколы.