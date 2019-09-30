Камни рухнули прямо на авто: в Днепре произошло серьезное ЧП на стройке, фото

В Днепре бетонные блоки упали с новостройки на дорогу и раздавили припаркованный легковой автомобиль.

Об этом сообщает "Информатор".

Стоит заметить, что камни упали на улицу через несколько секунд после того, как там прошли люди. Поэтому, только чудом никто не погиб. В пострадавшем автомобиле, к счастью, также никого не было, отмечают очевидцы.

Рабочие не смогли объяснить, как с крыши новопостроенной многоэтажки упали бетонные блоки. Однако, теперь жители соседних домов требуют тщательной проверки качества возведения этого здания.

Хозяйке разбитого автомобиля представители застройщика обещают возместить нанесенный ущерб.

Как сообщал "Апостроф", 19 сентября, в Киеве возле дороги, которую ремонтируют, упал строительный автокран с бетонной плитой.