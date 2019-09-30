В России дерзко унизили Путина: в сеть попали интересные фото

Неизвестные в российском Санкт-Петербурге разрисовали забор Русского музея оскорбительными надписями в адрес президента Российской Федерации Владимира Путина.

Кадры с места событий опубликовал в Twitter "Двуглавый Кургинян".

"Слава народная преследует Путина даже на заборе Русского музея в Санкт-Петербурге..." - говорится в подписи к публикации.

В частности, неизвестные обозвали российского президента "тупым писклявым чмом".

В полиции пока не прокомментировали ситуацию. Пока неизвестно, что грозит человеку, который разместил такую запись на стене музея.

Ранее "Апостроф" сообщал, что известный художник и блогер Игорь Поночевный опубликовал новую работу, которую на этот раз посвятил президенту Российской Федерации Владимиру Путину.