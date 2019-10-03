В сети одним видео показали, чем может обернуться мир на условиях Путина на Донбассе

Видео с руинами промышленных предприятий и покинутых жилых домов в оккупированной Россией Абхазии появилось в сети.

Кадры с грузинской территории, которая была аннексирована Россией в 2008 году, показал в своем Twitter-аккаунте пользователь под ником Vіtаuskаs.

По его словам, это видео должно стать предупреждением для тех, кто считает успехом реализацию "формулы Штайнмаера" на Донбассе.

Просто напомню, что так называемая "формула Штайнмайера" уже с успехом была реализована в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Вот как она работает, например, в Абхазии. Россия, при этом, оказалась "ни при чем", никакого наказания не понесла и не несет. А потом была Украина... pic.twitter.com/rKUaciKFrX — Vіtаuskаs (@Vitauskas_A) 2 октября 2019 г.

"Просто напомню, что так называемая "формула Штайнмайера" уже с успехом была реализована в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии. Вот как она работает, например, в Абхазии. Россия, при этом, оказалась "ни при чем", никакого наказания не понесла и не несет. А потом была Украина…" - заметил автор поста.

Как раньше сообщал "Апостроф", российский президент Владимир Путин убежал от вопроса грузинской журналистки о выводе войск с оккупированных территорий Абхазии и Южной Осетии.