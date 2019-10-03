В Украине задержали активного участника захвата Крыма: опубликованы фото

2 октября на КПВВ "Чонгар" пограничная Служба Украины поймала участника захвата Крыма.

Об этом сообщает вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов в Facebook.

"Сегодня на КПВВ Чонгар Пограничная Служба Украины выявила и задержала активного участника вооружённого захвата Крыма", - говорится в сообщении.

Ислямов также опубликовал несколько фотографий и скриншот сайта "Миротворец" с данными о Сергее Науменко, жителе АР Крым, 1967 года рождения.

Также на сайте указано, что Науменко является боевиком незаконных вооруженных формирований и активным участником операции российских спецслужб, проводимой на территории Крыма в 2014 году.

Как сообщает "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский поручил завершить строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак" на границе с оккупированным РФ Крымом, но речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из аннексированного полуострова.