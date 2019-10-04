Есть нестыковки: появились резонансные подробности про самолет, упавший под Львовом

Самолет АН-12 с регистрационным номером 50815B, разбившийся под Львовом, фигурировал в скандале, связанном с контрабандой.

Об этом сообщает Mukachevo.net.

Как установили журналисты, пострадавший в авиакатастрофе под Львовом грузовой самолет уже попадал в скандальную историю. В 2014 году Aн-12 с тем же регистрационным номером 50815B прибыл в аэропорт Ужгорода, совершая якобы транзитную перевозку текстиля из Сербии в Беларусь. Документы на груз и способ его транспортировки вызвали подозрения у СБУ. Тогда к скандалу были причастны члены молодежного крыла Партии регионов.

В этот раз, по официальной информации, самолет Ан-12 следовал из города Виго (Испания) в Стамбул (Турция). Исходя из такого маршрута судна, является нелогичным его появление возле Львова. Однако, по данным flightradar, борт направлялся именно во Львов, где и произошла смертельная катастрофа.

Полиция уже открыла уголовное производство по факту нарушения правил безопасности движения воздушного транспорта в результате которого погибли 5 человек.

Как сообщал "Апостроф", в интернете появилась видеозапись с места катастрофы самолета Ан-12 во Львовской области.