В сети показали забавное романтическое фото со "слугой народа" в Раде

3 октября в сети опубликовали "романтическое" фото с нардепом из фракции "Слуга народа" Александром Куницким.

Соответствующий снимок разместил фотограф Богдан Бортаков в Facebook.

На фото Александр Куницкий стоит по центру и, вероятно, попал в "любовный треугольник". Сзади коллега обнимает его за плечи, а спереди женщина депутат с улыбкой всматривается ему в лицо.

Как сообщал "Апостроф", народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко шокировал сеть своим объяснением договоренностей по Донбассу, которые были достигнуты в ходе переговоров в Минске, в частности "формулы Штайнмайера". Тищенко сначала сравнил Украину с насосом, а на вопросы о договоренностях по Донбассу ответил словами о надувной кукле.