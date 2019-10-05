Работали носильщиками: в сети напомнили забавные фото с Путиным и Штайнмайером

В сети опубликовали архивные фотографии, на которых запечатлены президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и глава Российской Федерации Владимир Путин.

Так, на одном из снимков, сделанном десятки лет назад, Путин несет портфель первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

Рядом также опубликовали снимок, на котором Штайнмайер в более молодом возрасте несет портфель бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера.

Снимки на своей странице в Facebook опубликовал Анатолий Виногродский.

Напомним, что известный художник Сергей Елкин опубликовал новую карикатуру, посвященную длительному пребыванию президента России Владимира Путина на своем посту.

Также известный художник и блогер Игорь Поночевный опубликовал новую работу, которую посвятил Путину.