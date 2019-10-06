Работает КГБ: сеть повеселил рассказ о российских туристах в Греции

Известный украинский блогер и бывший народный депутат Виталий Чепинога на своей странице в Facebook опубликовал забавную историю про российских туристов в Греции.

Так, в социальной сети Чепинога написал, что один из туристов решил написать отзыв о пицце в одном из заведений, однако в своем послании он начал описывать не качество продукта, а то, что "вступление в Евросоюз было большой ошибкой для Греции".

"Ты же, с*ка, за пиццу начинал! Какой, бля*ь, Евросоюз? При этом видно, что человек, который пишет - дико тупой... ", - написал он.

В сети активно обсуждают историю про россиян.

Напомним, что российские туристы попали в неловкую ситуацию в одном из отелей Турции, когда попытались тайком вывезти чемодан с едой.