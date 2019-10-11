67-летняя украинка гоняет по городу на гироскутере: появилось видео интервью со "звездой" соцсетей

Пенсионерка из Запорожья научилась ездить на гироскутере и использует его для поездок по магазинам и в аптеки.

Соответствующее видео опубликовал в Youtube пользователь Миша Потапенко.

На записи пенсионерка на модном средстве передвижения проезжает мимо прилавков с медом. Автор видео также взял у нее короткое интервью.

Как выяснилось, женщине – 67 лет. Кататься на гироскутере ее научил сын. Ее "водительский стаж" составляет уже полтора года.

Хотя, по словам пенсионерки, катание далось ей нелегко, гироскутер – необходимая вещь в хозяйстве. Она говорит, что не просто катается, а гироскутер необходим ей для дел, так как помогает сэкономить время.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в июле в Запорожье бабушка на велосипеде протаранила автомобиль полиции.