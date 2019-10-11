Марафон затянулся на год: появилась забавная фотожаба с Зеленским в необычном образе

В связи с многочасовым пресс-марафоном президента Украины Владимира Зеленского в сети появилась иронический фотоколлаж.

"Фото" опубликовал пользователь Евгений Прокопишин на своей странице в Facebook.

На нем изображен Зеленский, который так долго вел марафон, что стал напоминать монаха с бородой и длинными волосами.

Фотожаба подписана:" Лето. 2020 год. Пресс-марафон продолжается".

Как сообщал "Апостроф", рекордный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского состоялся в Киеве 10 октября. Встреча главы государства с журналистами началась в 10 утра и продолжалась более 8 часов.Журналисты подавшие заявки на участие в марафоне, были разделены на группы. Каждой из этих групп предоставлено 30 минут для общения с президентом.