Марафон затянулся на год: появилась забавная фотожаба с Зеленским в необычном образе

В связи с многочасовым пресс-марафоном президента Украины Владимира Зеленского в сети появилась иронический фотоколлаж.
"Фото" опубликовал пользователь Евгений Прокопишин на своей странице в Facebook.
На нем изображен Зеленский, который так долго вел марафон, что стал напоминать монаха с бородой и длинными волосами.
Фотожаба подписана:" Лето. 2020 год. Пресс-марафон продолжается".
Как сообщал "Апостроф", рекордный пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского состоялся в Киеве 10 октября. Встреча главы государства с журналистами началась в 10 утра и продолжалась более 8 часов.Журналисты подавшие заявки на участие в марафоне, были разделены на группы. Каждой из этих групп предоставлено 30 минут для общения с президентом.