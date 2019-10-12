Антициклон Lisbeth: какую погоду ждать в Украине в ближайшие дни

В воскресенье в Украине ожидается прекрасная солнечная погода с температурой воздуха +18+23 градусов.

Об этом 12 октября в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, такую погоду в страну принес антициклон Lisbeth с центром над Черным морем. Именно он сделает во всех областях Украины малооблачную солнечную погоду и заметно ослабит юго-западный ветер.

"В Киеве воскресенье, 13 октября, нужно выгонять всех диванных любителей на улицу. Да и мало кто будет сопротивляться - ведь будет солнечно и тепло, около +20 градусов", - пишет она.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", синоптики предупредили украинцев, что в октябре будет много теплых дней, но морозы и мокрый снег неизбежны. Во второй половине месяца температура упадет и появятся осадки.