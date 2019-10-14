Глава ХОГА Светличная открыла памятник защитникам Украины в Харькове

В Харькове по случаю Дня защитника отечества состоялось открытие монумента, проект которого был выбран на открытом конкурсе с участием ветеранских организаций в августе 2018 года.

Об этом сообщается на сайте Харьковской областной госадминистрации.

Комплекс памятника состоит из нескольких объектов и посвящен всем украинским воинам, погибшим на Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость государства. Возле открытого памятника состоялся митинг, встреча общественности, волонтёров и семей погибших.

"Этот монумент свидетельствует о большой благодарности всем, кто защищал и защищает - с оружием или без оружия - Украину. Кто живет Украиной. Давайте пожелаем всем защитникам Украины всегда возвращаться домой живыми. Мы вместе с вашими семьями и близкими каждый день верим в вас и поддерживаем. Знайте это! Вы нас вдохновляете, даете нам силы. Спасибо защитникам Украины. Слава Украине!", - подчеркнула глава ХОГА, объявляя об открытии монумента Защитникам Украины.

Строительные работы начались в июне. Основной элемент монумента - это геометрическая фигура куб. Он символизирует Украину - целостное и мощное государство, которое понесло тяжелые потери - и об этих потерях будет говорить часть куба, которая отсутствует. Имен погибших на монументе нет. Однако на железных колоннах есть текст - строки произведения Владимира Сосюры "Любите Украину", а на самом кубе - надпись "Герои не умирают!".