Осторожно, оккупанты: в сети показали фото мощного плаката на пункте пропуска на Донбассе

На контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская" появился плакат с надписью, предостерегающей жителей временно оккупированных территорий от получения российских паспортов.

Фотографию с блок-поста опубликовал на своем аккаунте в Twitter пользователь с ником hochu_domoy.

"Подал заявление на паспорт эРэФ — позвал оккупантов", - гласит надпись на огромном плакате, последнее слово которой выполнено в цветах российского флага.

Как сообщал "Апостроф", раньше руководство российско-оккупационных войск на Донбассе приняло решение ускорить "паспортизацию" личного состава войск боевиков. В частности, до 1 ноября этого года всем "силовикам" боевиков будет доведено под подпись персональное предупреждение об увольнении со службы, если они не получат российское гражданство до конца текущего года.