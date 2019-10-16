По-коммунистически: в сети показали на фото, чем кормят в детсаду маленьких россиян

В России в Переславе-Залесском детей дошкольного учреждения кормят настолько бедно, что люди ужаснулись.

Об этом сообщает YarNews.net.

В социальных сетях появилась фотография, чем кормят детей в детском саду "Почемучка" в Переславле-Залесском. На фото стол, на котором лежат бутерброды с сыром. Однако, в наличии только большие куски белого хлеба, а сверху расположены "осьмушки" сыра. Очень маленькие и явно недостаточные для питания дошкольников.

Автор фотографии Екатерина Жемчужная рассказала, что снимок сделан пару недель назад.

"Да, это "Почемучка". У меня там ребенок. Зашла к нему в группу для детей от 2 до 3 лет и увидела такие вот бутерброды. Их уже принесли из кухни, готовые. Спрашивала ли, почему такие маленькие? Конечно. Мне сказали, что такая норма. Фото сделаны пару недель назад. Я пыталась что-то поменять в питании, но не поменялось. Потому я решила это обнародовать", - рассказала она.

Екатерина добавила, что у неё большие претензии к питанию в садике. Кроме того, в комментариях к посту - волна возмущения родителей.

"Совести совсем нет", "По-коммунистически. Нормы блокадного Ленинграда", Россия – щедрая душа", - пишут в соцсетях.

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