В Харькове мать с маленькими детьми попала под колеса: фото с места ДТП

16 октября в Харькове по улице Гвардейцев Широнинцев водитель легковой машины наехал на женщину с детьми.

Об этом сообщает Нацполиция Харьковской области.

В 12:40 73-летний водитель автомобиля "Volkswagen Passat" наехал на 35-летнюю женщину и двух ее дочерей 3 и 5 лет. Стоит отметить, что мать с детьми переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавших с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", 13 октября, в Киеве на перекрестке бульвара Перова и проспекта Ватутина произошла авария с участием кареты "скорой помощи" и легкового автомобиля. "Скорая" двигалась на красный свет светофора со спецсигналом – перевозила больного ребенка. На перекрестке произошло столкновение с Peugeot, который двигался на зеленый сигнал.