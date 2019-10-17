На Закарпатье 14-летний парень устроил дома резню: фото и детали трагедии

В Раховском районе убили 63-летнего мужчину. В преступлении подозревают его малолетнего внука.

Об этом сообщает Нацполиция Закарпатской области.

16 октября в селе на Раховщине сын обнаружил мертвым своего отца. Мужчина умер в результате ножевого ранения в грудь.

По вызову прибыли полицейские Раховского отделение полиции. По факту умышленного убийства 63-летнего жителя села Костыливка, на Раховщине, правоохранители начали следствие. Подозреваемым в совершении преступления оказался малолетний внук убитого.

В ходе проведения первоочередных мероприятий, полицейские следственно-оперативной группы установили, что смертельный удар дедушке нанес его 14-летний внук. Однако, мотивы и причины поступка подростка пока неизвестны. По делу продолжается дальнейший сбор доказательной базы. В отношении малолетнего решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе ради развлечения двое подростков забили 56-летнего мужчину до смерти.