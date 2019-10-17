Не таких "туристов" ждали: в сети показали неожиданный "ажиотаж" на пляже в Крыму

В сети показали фотографии интересных "туристов" на пляже в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Об этом сообщает блогер под ником RoksolanaToday&Крым25% на своей странице в социально сети Twitter.

Отдыхающих заметили около моря в курортном городе Щелкино.

"Бархатный сезон и телочки на пляже", - подписала снимки блогер и опубликовала фото.

Как ранее сообщал "Апостроф", на пляжах оккупированного Крыма в конце туристического сезона вообще нет людей, в частности, камеры на популярных местах отдыха фиксировали пустые пляжи в Судаке.

Также напомним, оккупанты превратили один из самых красивых городов Крыма - Ялту - в настоящую свалку. Фотографии сделаны возле ярмарки, которая проходила там возле автовокзала.