Судебная система разрушается: глава Верховного суда резко высказались о новой реформе

Глава Верховного суда Украины (ВСУ) Валентина Данишевская жестко раскритиковала новую судебную реформу, которую 16 октября поддержала Верховная Рада, и заявила, что единственная цель изменений – заменить людей в судейском корпусе.

Об этом она рассказала в эфире "Радио Свобода".

Данишевская заявила, что не считает принятый законопроект судебной реформой.

"Потому что судебной реформе должен предшествовать, как минимум, анализ того, что уже сделано, какие проблемы существуют, увидеть несколько альтернатив решения этих проблем, а затем в сотрудничестве с судебной ветвью власти найти лучшие пути, чтобы преодолеть вызовы, которые существуют, и улучшить судопроизводство , а не наоборот - создать условия для того, чтобы судебная система не смогла предоставить обществу ожидаемые услуги", – подчеркнула глава ВСУ.

По ее словам, разрушение судебных органов приводит к паузе в их работе. Во время предыдущей реформы Высшая квалификационная комиссия не работала 9 месяцев, а Высший совет правосудия не работал год. Кроме того, суды потеряли почти треть судейского корпуса и на данный момент испытывают острый кадровый голод.

"Разрушение органов и уменьшение судейского корпуса приведет к тому, что люди еще дольше будут ждать судебных решений", – отметила Данишевская.

Также она отдельно прокомментировала планы власти по изменению количества и состава судей ВСУ.

"Судьи ВСУ проходили конкурсный отбор. И это происходило в течение года. То есть каждый конкурс длился почти год. Определили лучших и назначили. Некоторые из них работают только 4 месяца в ВСУ. Теперь среди этих 192 судей надо назначить худших, то есть тех, которые не могут вроде дальше работать в ВСУ. Сократить так, чтобы набрать новых, но закон этого не предусматривает. Можно оставить и 50 для того, чтобы через два месяца принять новый закон и заполнить ВСУ другими людьми. Эта так называемая реформа предусматривает единственную цель - поменять людей", – заявила глава Верховного суда.

По мнению Данишевской, судебная реформа противоречит гарантиям судейской независимости, прописанным в Конституции Украины. Также она отметила, что судьи наверняка будут обращаться в высшие инстанции, Конституционный суд и Европейский суд.

"То, что происходит с судебной системой, с судами, такой бешеный давление, оказываемое на суд, не дает мне возможности прогнозировать, что будет дальше. Влияние идет не только через закон. Запугивании судей, запугивания Высшего совета правосудия перезагрузкой может привести к любым результатов", – резюмировала Данишевская.

Напомним, подробнее о проблемах с судейской веткой власти в Украине читайте в материале "Апострофа": Судей на мыло: почему в Украине "зависла" судебная реформа.