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Светличная рассказала в ООН о тенденциях развития Украины

четверг, 17 октября 2019, 12:13
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Светличная выступила в ООН Фото: Facebook

В рамках 74-й Генеральной Ассамблеи ООН прошло заседание Третьего Комитета ГА ООН, где был заслушан доклад приглашенного спикера от Украины Юлии Светличной.

Об этом сообщила глава ХОГА у себя в Facebook.

Так, глава Харьковской области Юлия Светличная по приглашению организаторов стала одним из трех спикеров об Украине и представила доклад о тенденциях развития страны в условиях требований времени.

По мнению Светличной, очевиден запрос общества на изменение патриархальных норм на всех уровнях власти.

"Развитие общества невозможно без снятия негативных фильтров с социальных лифтов, формирования свободного экономического пространства и ограничения монополий. Вопросы толерантности и обеспечения равного доступа к ресурсам очевидны на данном этапе развития, как мира, так и Украины в частности", - сообщила она.

Кроме теоретической части доклада, Юлия Светличная представила успешные варианты решения проблем развития на примере Харьковской области.

Форум "Участие женщин-политиков в региональном управлении" проходит в Третьем комитете ГА ООН в рамках 74-й Генеральной Ассамблеи с целью наработки новых подходов в социальной и гуманитарной политике стран-участниц. Кроме обсуждения успешных примеров участия женщин на разных уровнях управления, по итогам форума будут предоставлены рекомендации, направленные на достижение Целей устойчивого развития ООН, и дальнейшей работы Организации по вопросам гендерного равенства.

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