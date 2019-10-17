RU  UA  EN

четверг, 17 октября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.65
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 октября

13:40
Собирается в гости к Кобзону: сеть взбудоражило интересное фото главаря ДНР
13:35
Судебная система разрушается: глава Верховного суда резко высказались о новой реформе
13:34
Дженнифер Энистон побила в Instagram рекорд королевской семьи: ее новый пост - очередной успех
13:30
Не таких "туристов" ждали: в сети показали неожиданный "ажиотаж" на пляже в Крыму
13:28
Дайте на билет: в киевском метро разоблачили наглых девушек-попрошаек, видео
12:47
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о ее состоянии после операции
12:38
Ватикан представил первые смарт-четки: перекрестись и активируй
12:26
Мечтала стать мамой: в Черновцах визит к врачам обернулся для женщины смертью, видео
12:21
Группа "Антитела" растрогала эмоциональным клипом: в нем архивные видео семьи Тараса Тополи и Alyosha
12:20
Будет делать то, что скажут: эксперт рассказал о требованиях Кабмина к новому руководителю Госгеокадастра
12:13
Светличная рассказала в ООН о тенденциях развития Украины
11:58
Температура как в Африке: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Температура как в Африке: синоптик ошарашила украинцев свежим прогнозом

четверг, 17 октября 2019, 11:58
переглянути новину українською

В пятницу, 18 октября, в Украине продолжится теплая и сухая погода, температура воздуха по-прежнему будет одной из самых высоких в Европе.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает синоптик Наталка Диденко.

Днем в Украине прогнозируется от 18 до 24 градусов тепла – почти так же тепло, как в северной Африке.

Небо будет солнечным и ясным, вероятность осадков – низкая. В то же время, утром и ночью на страну опустятся туманы, которые будут ухудшать видимость до 300-500 метров.

В Киеве 18 октября также будет сухо, ясно и тепло: около 19-20 градусов тепла.

По словам синоптика, на выходных погодная ситуация не изменится.

Читайте также материал "Апострофа": Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве празднуют 77-летие создания УПА. Яркие фото с дрона

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Без хамства и унижений, но с увольнениями: что у Зеленского придумали с новым Трудовым кодексом

Лето посреди осени: какой будет погода до конца недели

Вопросов больше, чем ответов: что задумали в Украине с отменой трудовых книжек

Как в Украине отметили День защитника: фото, видео и подробности

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: