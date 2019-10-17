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Защищают то, чего не знают: в сети показали забавные фото пропаганды у боевиков на Донбассе

четверг, 17 октября 2019, 01:26
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В сети смеются над граффити на оккупированной боевиками и российскими военными территории Донбасса.

Фотографиями поделился пользователь под ником "Vitauskas" в Twitter.

Пользователь насмехается над настенными надписями сторонников России не из-за содержания надписей, а именно из-за нехватки культуры пропагандистов. На фотографиях отчетливо видно, что "авторы" не в состоянии даже правильно написать отдельные слова.

Поэтому, вместо "Донбасса" у пропагандистов "Домбас", а вместо "бандеровцев" написано "биндеривцы".

Как сообщал "Апостроф", в сети обнародовали интересные фото с оккупированного Донбасса, которые наглядно демонстрируют, какая судьба ждет боевиков ДНР.

Также 3 октября загадочно погиб боевик так называемой ДНР Роман Бриевский по кличке "Брил". Боевик умер при невыясненных обстоятельствах после визита к местным "правоохранителям".

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