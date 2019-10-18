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Развязывает себе руки для большой войны: сети взволновала опасная инициатива Путина

пятница, 18 октября 2019, 12:44
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Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе России из протокола о правах населения во время войн.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Речь идёт о международном договоре, по которому ранее СССР признавал компетенции комиссии по расследованию нарушений прав мирных граждан при вооруженных конфликтах.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что причинами отказа признавать компетенцию комиссии являются "существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки" и "риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств". Однако, о каких именно злоупотреблениях и государствах идёт речь, в документе не сказано.

Кроме того, в составе комиссии не было представителя России, а правительство страны ежегодно выплачивало взносы в её бюджет.

Крымскотатарский политический и общественный деятель Рефат Чубаров написал, что это шаг к развязанию глобальной войны.

Остальные пользователи сети тоже бурно отреагировали на инициативу Путина. Дипломат Сергей Кислица тоже не остался в стороне.

Общее предположение гласит, что Путин хочет разорвать соглашение, чтобы избежать наказания за военные преступления.

Соглашение о признании компетенции международной комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах было ратифицировано Советским Союзом в 1977 году. Сама комиссия была учреждена в рамках Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения в мирное время в 1949 году.

В добавок, в 1993 году Совет Безопасности ООН включил Четвёртую Женевскую конвенцию в состав общепринятых норм международного права, сделав документ обязательным для исполнения всеми странами, вовлеченными в военные конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией.

Стоит заметить, что один из главных пунктов конвенции обязывает воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий.

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский считает, что желание установить мир на Донбассе должна демонстрировать не только украинская сторона, но и президент России Владимир Путин.

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