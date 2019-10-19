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Ходячие мертвецы "русского мира": в сети показали фото памятника на оккупированном Донбассе

суббота, 19 октября 2019, 03:34
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В Луганской области в Алчевске на руинах кинотеатра "Металлург" стоит памятник, который в сети окрестили скульптурой в честь активистов "русской весны".

Фотографию опубликовал журналист Денис Казанский в Twitter.

Журналист подписал фотографию словами: "В Алчевске из скульптур заброшенного кинотеатра "Металлург" сам собой стихийно получился памятник активистам "русской весны"".

Пользователи сети высмеяли памятник.

Как сообщал "Апостроф", в соцсетях ранее высмеяли памятник бывшему постоянному представителю России при ООН Виталию Чуркину, который скончался в Нью-Йорке.

Также в Санкт-Петербурге установили памятник Николаю Чудотворцу - одному из наиболее почитаемых у православных верующих святому. Святой больше похож на монгольского хана и полководца Батыя.

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