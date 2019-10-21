Чеченец жестко избил журналиста в Крыму из-за замечания: видео

В оккупированном Россией Крыму уроженец Чечни избил журналиста, который сделал ему замечание за езду по пешеходной зоне на мотоцикле.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на местные СМИ.

Так, в Симферополе корреспондент канала "Крым 24" Николай Уваров сделал нарушителю на мотоцикле замечание, а в ответ байкер напал на него и стал избивать. Журналиста госпитализировали с переломом челюсти.

Местные СМИ отметили, что по местным улицам на пешеходных зонах часто ездит группа мотоциклистов чеченской национальности, и полиция на них не обращает внимания. При этом байкеры вооружены дубинками.

Журналист уже подал заявление в полицию, однако виновник происшествия так и не был задержан.

Как сообщал "Апостроф", пару месяцев назад в оккупированном РФ Крыму местные аниматоры жестоко избили туристов, которые отказались платить за фото с животными.