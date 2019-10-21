Это наше оружие: в "Квартале" интересно отреагировали на скандал вокруг номера о Гонтаревой

В студии "Квартал 95" считают свой скандальный номер о пожаре в доме главы НБУ Валерии Гонтаревой острой политической сатирой.

Реакция авторов опубликована на странице "Вечернего квартала" в Facebook.

"Квартал" - это острая политическая сатира, так было, есть и будет. Даже если это не нравится некоторым политикам", - утверждают они в опубликованном обращении.

В "Квартале 95" считают незаслуженной "информационную атаку" на хор имени Веревки, который "не участвовал в написании материала".

Кроме того, авторы юмористического шоу пригласили министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который извинился перед Гонтаревой за хор Веревки и отметил, что ему стыдно, на следующую съемку "Вечернего Квартала", чтобы он сразу после концерта высказал свое мнение. Министру экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, который заявил, что осуждает подобные шутки, "кварталовцы" посоветовали во всех проблемах обвинять комиков.

"Наш юмор - наше главное оружие. И пока наше оружие острая и резкая, мы будем с гордостью заниматься своим делом", - обещают в "Вечернем квартале".

Как сообщал "Апостроф", руководитель Национального хора имени Григория Веревки Зиновий Коринец прокомментировал скандальный номер студии "Квартала 95" про поджог дома экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой.