Как Украина должна контролировать разведение сил на Донбассе: генерал дал четкий ответ

В 2014 году была создана международная группа контроля за выполнением Минских соглашений по урегулированию на Донбассе, эксперты рекомендуют взять этот опыт на вооружение, чтобы проконтролировать текущее разведение сил.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Юрий Думанский.

Он отметил, что российские представители также входили в состав контрольной группы, и все наблюдатели работали в одном штабе. Итогом работы этой группы должна была стать деоккупация отдельных районов на Донбассе и ликвидация незаконных формирований.

"Важно, каким образом реализовывать этот план. В 2014 году была создана совместная группа контроля за выполнением Минска-1. Эта группа состояла из военных и работала непосредственно в зоне конфликта. Возглавлял эту группу я, как замначальника антитеррористической операции в то время. В группу входили представители РФ, ведь на основе Минска-1 Россия взяла на себя ответственность по урегулированию конфликта. Она прислала 75 своих офицеров под руководством генерал-полковника Ленцова. Мы создали совместный рабочий штаб. В этот штаб зашла группа ОБСЕ и мы разработали детальную дорожную карту выполнения Минска-1. Мы разделили территорию ДНР, ЛНР на 48 рабочих районов, мы заводим туда группы и берем под контроль незаконные вооруженные формирования", - заявил Думанский.

Генерал уточнил процедуру деятельности группы, которая была способна полностью освободить Донбасс, если бы на то была воля РФ и их наблюдатели работали бы по согласованному плану.

"Есть штаб какого-то незаконного вооруженного формирования Козицына или Безлера (бывшие главари боевиков, - "Апостроф"). Мы завели туда наши группы офицеров, начинаем отводить технику в определенный район под контролем ОБСЕ. Докладывали в штаб. Выезжали с ОБСЕ и проверяли, кто что сделал. Если было сопротивление боевиков, Россия начинала давить, мы начинали давить и процесс двигался. А сейчас мы не знаем: отведут вооружение или нет. Мы верим тем, кто с нами воюет", - добавил он.

Он отметил, что созданный ранее механизм контроля со стороны Совместного центра контроля и координации на Донбассе, был "сломан", когда Россия отозвала оттуда своих офицеров.

По словам генерала, в случае невыполнения договоренности об отводе войск, руководство Украины должно быть готово сесть за стол с Россией и решить, как урегулировать действующий конфликт. Однако, при этом, любые шаги в рамках компромисса, который может навредить Украине, должны быть согласованы с гражданами.

Как сообщал "Апостроф", ранее министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что разведения сил на Донбассе пока не стоит ожидать, поскольку боевики не прекращают вооруженных провокаций.