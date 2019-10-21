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Стало известно о странной гибели российского наемника, воевавшего на Донбассе: фото

понедельник, 21 октября 2019, 09:59
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Российский наемник Максим Виноградов, который участвовал в войне на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований, умер при странных обстоятельствах.

Об этом со ссылкой на социальные сети боевика сообщил блогер Necro Mancer.

"Виноградов Максим Сергеевич (13/01/??, Удмуртия) стал #груз200 19/04/19 (обстоятельства требуют уточнения) #роа", - говорится в сообщении.

О смерти Виноградова рассказали родственники и знакомые боевика в социальных сетях. Однако, обстоятельства смерти требуют уточнения. Кроме того, пост матери погибшего вызывает подозрения.

"Он любил жизнь…Но одна роковая минутная слабость и ошибка внезапно оборвала мечты, планы и надежды на будущее", - написала мать погибшего Татьяна Виноградова.

Как сообщал "Апостроф", в Москве (Российская Федерация) скончался боевик ЛНР Вадим Смоляниченко с позывным "Камаз".

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