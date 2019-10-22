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У главаря ЛНР оконфузились с фото российского оружия

вторник, 22 октября 2019, 20:50
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Один из главарей боевиков “ЛНР” Андрей Марочко продемонстрировал российским пропагандистам из телеканала "Звезда" огнемет, изготовленный в России.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook офицер ВСУ под ником Анатолий Штефан (Штирлиц).

В интервью российскому пропагандистскому телеканалу "Звезда" бывший так называемый "официальный представитель народной милиции ЛНР" Андрей Марочко рассказывал о поставках с Запада вооружения для украинской армии. Для подтверждения своих слов он, в частности, продемонстрировал огнемет, который якобы находится на вооружении НАТО. На самом деле, это оружие российского производства.

"На этот раз перепутал фото оружия НАТО и выдал в интервью Звезде фото с огнеметом российского производства в Луганда. Так держать, Андрюха! Хорошо работает агент с позывным "Чьолочка", - прокомментировал этот конфуз боевика блогер.

Как сообщал "Апостроф", в городе Хрустальном, который контролируют боевики ЛНР, образовалась новая группировка сепаратистов "Республика Собачовка"

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