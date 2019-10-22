В Китае создали многоразовую ракету-носитель и назвали сроки ее запуска

На форуме Чжунгуаньцунь-2019 в Пекине была представлена китайская ракета-носитель, которую можно использовать неоднократно.

Как пишут местные агентства, ракета многоразового использования работает на жидком кислородно-метановом топливе.

Называется разработка Hyperbola-2, а первый ее запуск состоится в 2021 году. Разработчики считают, что такие ракеты смогут восполнить нехватку многоразовых ракет с жидкостным ракетным двигателем в Китае.

Над созданием ракеты работали специалисты компании i-Space, которая базируется в Пекине. Создатели уверены, что их разработка удовлетворит растущий спрос на запуск малых и средних спутников, а также поможет в предоставлении услуг экстренных запусков.

Новая ракета имеет 28 метров в длину и массу в 90 тонн. На орбиту она может доставить 1,9 тонны полезной нагрузки.

Напомним, что разработчики Tesla впервые показали журналистам подразделение, которое занимается проверкой пассивной безопасности автомобилей.