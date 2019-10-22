В Украине в рекордные сроки отремонтировали важную трассу: появились фото

Новую трассу Запорожье - Мариуполь успешно проложили за 68 дней.

Об этом сообщает сообщество "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Новая трасса Запорожье - Мариуполь. 130 километров были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины. На трассе работали: 637 единиц техники и 1 086 человек.", - говорится в сообщении.

Фото трассы впечатляет и ведь дорога выглядит идеально.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета ужаснуло состояние трассы Одесса- Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно. По словам местных жителей, данный участок не ремонтировали уже лет десять, дорога разбита полностью.

Также дорога областного значения Николаев-Кропивницкий находится в ужасном состоянии: на ней можно обнаружить ямы диаметром в метры.