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Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

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В Украине в рекордные сроки отремонтировали важную трассу: появились фото

вторник, 22 октября 2019, 02:25
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Новую трассу Запорожье - Мариуполь успешно проложили за 68 дней.

Об этом сообщает сообщество "dtp.kiev.ua" в Facebook.

"Новая трасса Запорожье - Мариуполь. 130 километров были закончены за 68 дней. Это рекорд Украины. На трассе работали: 637 единиц техники и 1 086 человек.", - говорится в сообщении.

Фото трассы впечатляет и ведь дорога выглядит идеально.

Как сообщал "Апостроф", пользователей интернета ужаснуло состояние трассы Одесса- Мелитополь-Новоазовск, водители жалуются, что ехать по ней практически невозможно. По словам местных жителей, данный участок не ремонтировали уже лет десять, дорога разбита полностью.

Также дорога областного значения Николаев-Кропивницкий находится в ужасном состоянии: на ней можно обнаружить ямы диаметром в метры.

Фотовзгляд

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