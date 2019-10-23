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Синоптик назвал точную дату похолодания и рассказал, вернется ли тепло

среда, 23 октября 2019, 12:25
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С понедельника, 28 октября, в Украину придет похолодание с заморозками по ночам.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий директора Украинского гидрометцентра Николая Кульбиды для "Интерфакс-Украина".

Синоптик подробно рассказал о температуре воздуха в конце октября в Украине. Он отметил, что небольшой период потепления еще впереди.

"Сначала температура снизится днем до 5-10 градусов по сравнению с нынешними 15-20. Потом до конца недели будут в ночные часы наблюдаться заморозки, а дневная температура около 3-8 тепла", - сказал он.

Также, по его словам, температура зимой, согласно прогнозам, будет выше нормы.

"В прошлом году зима по температурному режиму была выше нормы, думаю, что эта же тенденция сохранится и на эту зиму", - добавил он.

В то же время синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети подтвердила прогноз о грядущем похолодании и отметила, что осадков не будет, а температура за неделю упадет примерно на 10 градусов.

"Температура воздуха +15+20 градусов, на Западе до +24 градусов. Осадки все еще маловероятны. Похолодание начнется с понедельника, с 28-го октября", - отметила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик анонсировала мокрый снег в конце октября.

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