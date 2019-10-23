В Харькове поймали опасного педофила возле детского сада: фото

22 октября в Харькове мужчина обнажил гениталии возле детского сада.

Об этом сообщает Telegram-канал "ХС/Харьков".

"Жители 607-го микрорайона застали данное недоразумение, показывающее свой стручок обитателям детского сада (проспект Тракторостроителей, 136)", - говорится в публикации.

На фото, видно, как мужчина стоит у забора садика и демонстрирует окружающим половые органы. Но вопросы очевидцев он ответил, что просто читал сообщение в телефоне.

В пресс-службе полиции инцидент подтвердили. Информация по данному факту была внесена в журнал единого учета обращений и заявлений Московского райотдела. Обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщал "Апостроф", 22 сентября в Харькове поймали педофила, который начал приставать к маленькой девочке и поцеловал ее в губы.