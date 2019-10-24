Из одежды была только обувь: на улице в Днепре сняли на фото и видео голого мужчину

23 октября в Днепре ночью городом разгуливал голый мужчина.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х**вый Днепр".

Нудиста заметили в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги. Мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим, после чего продолжил свой путь, не скрываясь от любопытных глаз. Из одежды на мужчине была только обувь.

Как сообщал "Апостроф", 19 июля в Киеве заметили абсолютно голого мужчину, который прогуливался по проезжей части. Инцидент произошел на Левом берегу столицы, а очевидцы сняли его на видео. На видео видно, как мужчина шел по дороге пританцовывая и махал руками.

Также напомним, в Москве (Российская Федерация) женщина устроила голый "протест" в метро из-за того, что ей не уступили места.