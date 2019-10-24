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Сломал позвоночник на "учениях": стало известно о нелепой гибели боевика ЛНР

четверг, 24 октября 2019, 04:20
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21 октября на Донбассе боевик незаконных вооруженных формирований (НВФ) попал в "200-ю бригаду" из-за перелома позвоночника и отсутствия средств на лечение.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"21.10.19 Черепахин Максим сходил на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей", - написал он.

Известно, что во время "учений" боевик сломал позвоночник. Однако, не имел средств на лечение и умер.

По данным сайта центра "Миротворец", боевик так называемой ДНР Черепахин Максим Александрович был родом из города Алчевск Луганской области. Родился он 3 февраля 1992 года.

Как сообщал "Апостроф", 19 октября в Луганске умер Владимир Феденко, который под позывным "Дядя Вова" участвовал в войне на Донбассе с самого начала боевых действий на стороне незаконных вооруженных формирований.

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