Ветераны АТО озвучили неожиданную версию гибели "Сенсея" в Киеве

Побратимы ветерана АТО Виктора (Сенсея) Дегтярева, который погиб от взрыва гранаты в центре Киева, предположили, что он мог пожертвовать собой.

Об этом боевые товарищи Дегтярева сообщили на пресс-конференции в Киеве, которая состоялась в пятницу, 25 октября.

Командир разведгруппы "Купол", которую основал Дегтярев, Анатолий Крайнов считает, что во время инцидента Сенсей, увидев, что граната разрывается, накрыл ее, чтобы кто-то рядом не пострадал. По его словам, полиция подтвердила, что граната взорвалась, зажатая в руках бывшего бойца и накрытая его телом.

Также появилась информация о том, что боеприпас мог принести охранник Михаил Никитин, который стал второй жертвой взрыва. Раньше он высказывал намерение из-за сложных обстоятельств покончить жизнь самоубийством.

"Жена от него ушла. И он тогда сказал: „У меня есть граната. Я подорву и себя, и их“. Жену свою", - рассказал на пресс-конференции ветеран АТО Александр Василенко, который в тот вечер видел погибших.

Боевые товарищи Дегтярева уверены, что из зоны боевых дейсвтий Сенсей не привез ни оружия, ни боеприпасов, потому что был доставлен из-под Иловайска в тяжелом состоянии прямо в госпиталь Днепра.

Как ранее сообщал "Апостроф", в результате мощного взрыва у бара в Киеве погиб ветеран АТО Виктор Дегтярев с позывным Сенсей.