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Украина во власти туманов: синоптики уточнили прогноз на 26 октября

суббота, 26 октября 2019, 06:43
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Фото: Facebook

В субботу, 26 октября, в Украине будет относительно тепло, в среднем 16-17 градусов, однако туманы все еще останутся на территории страны.

Об этом сообщается на сайте Украинского гидрометцентра.

Осадков синоптики не ожидают ни в одной области страны, при этом везде будет облачно.

Температура воздуха будет от 19 до 21 градуса тепла в Ужгороде – самый теплый регион, до 14-16 – в Сумах, здесь прохладнее всего. Также прохладно будет и в Киеве – здесь тоже до 16 градусов.

На юге Украины – в Крыму, Одессе Херсоне, Николаеве, а также в Харькове, Донецке и Луганске будет облачно и 15-17 градусов тепла.

В западных областях 16-18 градусов во Львове, 17-19 – в Ивано-Франковске и так далее.

Также во всех областях из-за тумана будет сохраняться желтый уровень опасности – потенциально опасные погодные условия.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики уведомили, что последние дни октября в Украине пройдут с дождями, мокрым снегом и заморозками.

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