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Холод наступает: синоптик предупредила украинцев про штормовую погоду и дожди

понедельник, 28 октября 2019, 11:42
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Украину накрыл атмосферный фронт, который вскоре принесет дожди и штормовой ветер.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

Во вторник, 29 октября, на всей территории страны будет преобладать туманная погода, а также обещают осадки. В течение дня ожидается +7...+13 градусов, на юго-востоке +12...+15, в Крыму до +17 градусов.

Небольшие дожди пройдут на Западе, Севере, местами в центре и возможно в Донецкой области. На остальной территории - без существенных осадков. Ветер будет с северо-запада, 5-10 м/с. Ночью и утром местами туманы.

В Киеве 29 октября существенные осадки не предусматриваются, возможны туманы. Температура воздуха в течение дня не выше +10 градусов.

В среду, четверг и пятницу в столице будет бушевать антициклон Oldenburgia, он вытеснит остатки теплого воздуха: ночью похолодает до 1-5 градусов, днем до +4...+7 градусов.

Как сообщал "Апостроф", в ноябре в Украине ожидаются морозы и снег, о чем сообщил народный синоптик Леонид Горбань.

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