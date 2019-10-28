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Смерть диссидента Буковского: в сети напомнили его фото с украинским и крымскотатарским флагами

понедельник, 28 октября 2019, 14:24
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В сети опубликовали фото с украинским и крымскотатарским флагами российского писателя и диссидента Владимира Буковского, который умер в Лондоне 27 октября.

Снимок опубликовал журналист Айдер Муждабаев у себя в Facebook.

Он отметил, что фотографию Буковского ему переслал другой известный советский диссидент и лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев. Снимок писатель сделал сам, также сам он сшил флаги, чтобы показать поддержку Украине и крымским татарам в условиях оккупации Крыма Россией.

"Умер великий несгибаемый Владимир Буковский. Так получилось, что утром я сообщил эту грустную новость его старому другу и соратнику по борьбе с СССР Мустафе Джемилеву. Мустафа-агъа прислал мне фотографию, которую сделал пару лет назад Владимир Константинович и прислал ему. На этом фото украинский и крымскотатарский флаги, которые Буковский сшил дома своими руками. Владимир Константинович был настоящим другом украинцев и крымских татар. Не зря его в 2014 году лишили гражданства РФ, это была высокая награда. Он прожил свою жизнь с Достоинством. Вечная память и Слава Герою!", - написал журналист.

Как сообщал "Апостроф", несколько месяцев назад во Львове умер легендарный украинский диссидент Валентин Мороз.

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