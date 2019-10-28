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"Топаз" уже не тот: в сети появилось видео со скандальным антимайдановцем в Харькове

понедельник, 28 октября 2019, 10:35
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В сети появилось видео с антимайдановцем Игнатом Кромским, известным как "Топаз".

Ролик опубликовали в YouTube-канале "Братья Яковлевы".

Запись сделана в метро Харькова. Там в толпе среди пассажиров "Топаза" узнал активист. Он подошел к нему и напомнил события 2014 года во время Революции Достоинства. Однако на все вопросы о событиях Кромский отвечал, что не помнит их.

Активиста возмутило, что "Топаз" провел в тюрьме очень маленький срок. Напомним, он был приговорен к 8 годам лишения свободы, однако вышел раньше, благодаря закону тогда еще нардепа Надежды Савченко.

В 2014 году Кромской пытался сделать в Харькове независимую республику.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором один из лидеров антимайдана Игнат Кромской ("Топаз") заявил, что признает Украину как независимое государство и военное вторжение России.

Также в интернете опубликовали жалобное видео бывшего командира антимайдана в Киеве Игната Кромского известного как "Топаз".

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