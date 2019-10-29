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Катастрофа вертолета под Полтавой: названы главные версии гибели экс-министра

вторник, 29 октября 2019, 14:17
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Причинами авиакатастрофы, в результате которой погиб экс-министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовой, могли стать плохие погодные условия и отсутствие у него достаточного опыта по управлению вертолетом.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на комментарий директора Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины Олега Бабенко агентству УНИАН.

По словам Бабенко, установить причины авиакатастрофы сложно из-за того, что черные ящики на этом типе вертолетов не устанавливаются, а все оборудование сгорело. Вероятно, пилот из-за сильного тумана потерял представление о пространственном положении вертолета и врезался в землю.

"Уже понятно, что Кутовой разбился на вертолете из-за плохих погодных условий и отсутствия достаточно опыта по управлению воздушным судном", - считает Олег Бабенко.

Он отметил, что Кутовой имел всего 50 часов налета, то есть у него не было достаточного летного опыта, особенно в сложных метеоусловиях. "Ранее он должен был бы летать с инструктором не менее 150 часов... Он вылетел в нормальную погоду, но попал в туман и летел, а мог бы вернуться или приземлиться и ждать погоды. Он переоценил свои возможности", - сказал директор Нацбюро по расследованию авиакатастроф.

Как сообщал "Апостроф", бывший министр агрополитики и продовольствия Тарас Кутовой погиб в авиакатастрофе в селе Тарасенково Полтавской области: его вертолет рухнул на территории частного домовладения.

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